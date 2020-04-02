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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

120 إصابة بكورونا على متن عبارة يونانية تخضع للحجر الصحى

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:16 م
جريدة الدستور
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قالت السلطات الصحية، التي تراقب ركاب وطاقم عبارة تخضع للحجر الصحي قبالة ساحل بيرايوس اليونانية، إن عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا على متن العبارة قفز إلى 120 على الأقل من العدد الأصلي الذي بلغ 20.

وأفادت تقارير نقلتها صحيفة "كاثيميرني" اليونانية: بأن العبارة "إلفثيريوس فينيزيلوس" المملوكة لليونان تقل على متنها طاقمًا يتكون من 34 شخصًا و349 راكبًا أجنبيًا يعملون في بناء السفن تمت إعادتهم من إسبانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا هناك، حيث كانوا يعملون في مشروع بناء سفن مدعوم من تركيا، وتم توقيفهم في ميناء بيرايوس الأسبوع الماضي في طريقهم إلى تركيا.

واقترحت تقارير أخرى، حسب الصحيفة، أن السفينة كانت تتجه من تركيا إلى إسبانيا، عندما تم توقيفها في ميناء بيرايوس 22 مارس الماضي، بعد إصابة راكبين على متنها.

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات في أثينا يتعين عليها الآن أن تضع استراتيجية للتعامل مع الأصحاء والمصابين بالفيروس من الركاب وطاقم العبارة.

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