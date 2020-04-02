وزير الزراعة الأردنى يقدم استقالته إلى رئيس الحكومة

قدم وزير الزراعة الأردني، المهندس إبراهيم الشحاحدة، اليوم الخميس، استقالته إلى رئيس الوزراء، الدكتور عمر الرزاز، على خلفية "الأخطاء الإدارية التي حدثت في بعض مديريات الزراعة بالمحافظات الفترة الماضية".وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن رئيس الوزراء قبل الاستقاله، ورفعها إلى العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، من أجل التصديق عليها، موجها الشكر للشحاحدة على الجهود التى بذلها خلال المرحلة الماضية.