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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المنظري: الفرصة أمامنا للحدّ من انتشار كورونا بالشرق الأوسط

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:11 م
الدكتور أحمد بن سالم
الدكتور أحمد بن سالم المنظري
وكالات
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قال الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: إن في خلال أسبوع واحد فقط، تضاعف عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط، من 32.442 حالة في 26 مارس إلى 58.168 حالة في 2 أبريل.

كما تم الإبلاغ عن حالات جديدة في بعض البلدان الأكثر عُرضة للخطر، ذات النُظُم الصحية الهشة، وحتى في البلدان ذات النُظُم الصحية الأكثر رسوخًا، شهدنا ارتفاعًا مثيرًا للقلق في عدد حالات الإصابة والوفيات المُبلَّغ عنها.

وتابع خلال بيان له اليوم، لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على خطورة الوضع الراهن، ولا تزال الفرصة أمامنا سانحة للحدّ من انتشار مرض كوفيد-19 في إقليمنا، ونحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، القيادات الحكومية لها دورٌ محوري.

أولًا، يجب على البلدان أن تكون أكثر صرامة في اختبار جميع الحالات المُشتبه في إصابتها، وتتبُّع جميع المُخالِطين، وتنفيذ التدابير المناسبة للعزل، وعزل حالات الإصابة المؤكدة أمرٌ بالغ الأهمية، ويجب توسيع نطاقه في الكثير من البلدان. وهذه الإجراءات ضرورية للغاية لمكافحة انتقال المرض والحدّ منه، وتساهم في تغيير اتجاه هذه الجائحة.

وينبغي عزل حالات الإصابة المؤكدة والمُشتبه فيها عن المجتمع، وإدخالهم إلى المستشفيات أو مرافق مؤقتة أو غيرها من الأماكن الملائمة حيث تُطبق تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها المناسبة. ويجب إنشاء مراكز مؤقتة للعزل، حسب الاقتضاء.

وثانيًا، يجب على الناس الحفاظ على التباعد البدني وممارسات النظافة الشخصية على نحو أكثر صرامة. والآن، ينبغي أن يتضح للجميع مدى أهمية هذه التدابير في حماية أنفسهم وأحبائهم.

الفرصة أمامنا، ولكنها آخذة في التلاشي يومًا بعد يوم، وتعتمد رؤيتنا الإقليمية على حماية صحة الجميع بمشاركة الجميع، ولكلٍ من البلدان والمجتمعات المحلية والأفراد دورٌ متساوٍ في الأهمية.

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