ياسمين عبدالعزيز بمدينة 6 أكتوبر من أجل «ونحب تاني ليه»

تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز تصوير مسلسلها الجديد "ونحب تاني ليه" بقيادة المخرج مصطفى فكري، داخل الديكور المخصص للعمل بأحد الفنادق الكبرى في مدينة 6 أكتوبر، ومن المقرر عرض العمل خلال شهر رمضان المقبل.وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي يتخلله بعض المواقف الكوميدية، وتركز على المشكلات الزوجية والأسرية بشكل عام، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور زوجة الفنان شريف منير، التي تنشب بينهما العديد من الخلافات في حياتهما الزوجية تنتهي بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر في دور والدتها.يشارك في المسلسل بجانب ياسمين عبدالعزيز، شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر وإسلام جمال وبدرية طلبة وإيمان السيد وليلى عزالعرب وتارا عماد وصبا الرافعي وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.