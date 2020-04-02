جهاز «بدر» يُعقم الوحدات الطبية بالمدينة (صور)

أطلق المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، حملة لتطهير وتعقيم المنطقة الطبية، حيث تم تطهير المركز الطبى بالحى الأول، والمركز الطبى بالحى الثالث.وشدد مندور على وضع وتعليق بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين بالمراكز الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.يأتي هذا ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الفورية حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من انتشار الفيروس.وأكد أنه يتم تعقيم باقى الوحدات الطبية حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من انتشار الفيروس كورونا المستجد بالمدينة.