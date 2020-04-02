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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جهاز «بدر» يُعقم الوحدات الطبية بالمدينة (صور)

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:08 م
مدينة بدر
مدينة بدر
علا العلاف
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أطلق المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر، حملة لتطهير وتعقيم المنطقة الطبية، حيث تم تطهير المركز الطبى بالحى الأول، والمركز الطبى بالحى الثالث.

وشدد مندور على وضع وتعليق بعض التعليمات الإرشادية لأخذ الحيطة والحذر للمواطنين والعاملين بالمراكز الطبية، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

يأتي هذا ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا واتخاذ كافة الإجراءات الفورية حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من انتشار الفيروس.

وأكد أنه يتم تعقيم باقى الوحدات الطبية حفاظًا على سلامة المواطنين وللوقاية من انتشار الفيروس كورونا المستجد بالمدينة.
مدينة بدر
مدينة بدر
مدينة بدر
مدينة بدر
مدينة بدر
مدينة بدر
مدينة بدر
مدينة بدر

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