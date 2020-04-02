مفاجأة.. الإحصاء يكشف: 88.9% زيادة بصادرات مصر للصين مطلع 2020

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مفاجأة حول ارتفاع صادرات مصر للصين إلى مستويات قياسية لأول مرة بنسبة 88.9%، بعد أن قفزت الصادرات المصرية إليها لـ 118.8 مليون دولار مطلع 2020 مقابل 62.9 مليون دولار مطلع 2019، وتمثلت أهم تلك الصادرات فى وقود بقيمة 98.6 ملين دولار مقابل 35.3 مليون دولار بزيادة نسبتها 179.3% خلال عام، وفواكه وأثمار بقيمة 9.1 مليون دولار مقابل 7.8 مليون دولار بزيادة 16.9%.وأضاف الإحصاء، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن واردات مصر من الصين تراجعت بنسبة 23.4% تأثرًا بتداعيات أزمة كورونا، بعد أن هبطت الواردات لـ 767.7 مليون دولار خلال يناير 2020 مقابل مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.كان جهاز الإحصاء، قد أعلن ارتفاع الصادرات المصرية مطلع العام الحالى 2020، لـ 2.481 مليار دولار مقابل 2.447 مليار دولار مطلع العام السابق عليه، بزيادة قدرها 34.1مليون دولار، حيث ساهمت السلع تامة الصنع بالنصيب الأكبر فى زيادة الصادرات بعد أن ارتفعت من 1.041 مليار دولار لـ 1.120 مليار دولار، والسلع نصف المصنعة من 564.6 مليون دولار لـ 631.4 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.