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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ مطروح: تكثيف حملات إزالة التعديات.. وتطبيق سلطة القانون

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:01 م
حملات إزالة التعديات
حملات إزالة التعديات
ياسمين شعيب
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وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار تكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات مع تطبيق سلطة القانون ووقف اى تجاوزات ومخالفات خاصة مخالفات البناء والتعدى على أراضى الدولة فى ظل المرحلة الحالية.

وأكد اللواء وليدالمعداوي رئيس مدينة مرسي مطروح انه تم الدفع بحملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق علي مناطق اللوكس والعوام وتم التحفظ عدد 2 لودر و2 خلاطة تعمل بدون ترخيص بمناطق اللوكس والعوام وذلك عقب تقنين الاجراءات وتبين عدم وجود تصريح بناء للمباني وبناء عليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية للمباني المخالفة لفرض الانضباط بالشارع.

وناشد رئيس مدينة مرسى مطروح المواطنين بعدم الشروع في البناء المخالف بدون ترخيص خلال الايام الصعبة التي تمر بها البلاد لمواجهة ازمة انتشار فيروس كورونا مؤكدا علي أن يتم المرور علي الشوارع والاحياء السكنية يوميا لازالة كافة انواع اشغالات الطريق والمباني المخالفة والتحفظ بكل حزم وقوة علي كل انواع معدات البناء التي تعمل بدون ترخيص وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية واصدار قرارات ازالة للمباني المخالفة فورا.

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