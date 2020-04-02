إحالة صاحبة شركة سياحة للجنح بتهمة النصب

أحالت نيابة مصر القديمه الجزئية، صاحبة شركة الحاق عمالة بالخارج، لقيامها بالنصب على المواطنين بالسيدة زينب، لمحكمة الجنح، بتهمة النصب.وردت معلومات لضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة مفادها أن نسمة م، 27 سنة، صاحبة شركة لإلحاق العمالة تتخذ من إحدى الشقق المستأجرة بمساكن عين الصيرة ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة مقرًا للشركة عملها والتي تخصص نشاطها في إيهام المواطنين بتوفير فرص عمل داخل البلاد وخارجها دون الحصول على موافقة من وزارة القوى العاملة وبدون ترخيص مقابل مبالغ مالية بقصد النصب والاحتيال عليهم.بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات بإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة من ضبطها حال تواجدها بالشركة المشار إليها وبحوزتها كمية من الاستمارات بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج، وبمواجهة المتهمة بما ورد من معلومات أيدتها واعترفت بإدارة الشركة بدون ترخيص بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.