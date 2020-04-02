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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«آخرها زيادة بدل الأطباء».. أبرز قرارات الرئيس لمواجهة آثار كورونا

الخميس 02/أبريل/2020 - 04:20 م
السيسي
السيسي
جميلة على
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اتخذت الرئيس والدولة المصرية بجميع مؤسساتها العديد من القررات لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى مصر بعدما تفشى بشكل واسع وكبير فى معظم دول العالم وتحولت قارة أوربا إلى بؤرة جديدة للفيروس بعد الصين.

وفى هذا التقرير نرصد أبرز قررات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة الفيروس المميت "كورونا"


زيادة بدل أطباء الأمتياز إلى 2200

قرر الرئيس السيسى زيادة بدل أطباء الامتياز من 400 جنيه شهريا إلى 2200 جنيه وذلك تقديرا لدورهم الفعال فى مواجهة انتشار الفيروس وتشجيعا لهم

وأكد محمد معيط وزير المالية، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا كبيرًا لدعم القطاع الصحى وتحسين الأوضاع المالية للعاملين والأطباء وأطقم التمريض، موضحًا أن هناك تكليفًا رئاسيًا برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ومستشفيات جامعة الأزهر التى تُصرف حاليًا بما يتراوح بين ٤٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه، لتصبح ٢٢٠٠ جنيه شهريًا، اعتبارًا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر ٢٠١٩وذلك خلال تصريح صحفى له اليوم.


زيادة بدل المهن الطبية 75%عن القيمة الحالية

وجه الرئيس في هذا الإطار بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2،25 مليار جنيه، فضلًا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية

كما وجه السيد الرئيس بصرف مكافآت استثنائية لكافة العاملين حاليًا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية.


إعادة المصريين الموجودين بالخارج ممن يرغب فى العودة

رغم قرار حظر الطيران لكن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بضرورة نقل المصريين من جميع دول الخارج إلى مصر حماية لهم من وباء كورونا فى حال موافقتهم على ذلك وهو ما تم بالفعل
وعلى صعيد متصل قام عدد من المصريين القادميين من لاخارج بالتجمهر رافضين الحجر الصحى، الأمر الذى تسبب فى صدور قرار من وزارة الصحة يلزم الراغبين فى العودة إلى مصر ضرورة توقيع استمارة تؤكد موافقتهم على الحجر الصحى.


توجيهات الرئيس السيسي بإعادة من يرغب من المصريين في الصين إلى أرض مصر

مع انتشار الأزمة وبدايتها وكانت الصين هى بؤرة الأزمة، وجه السيسى بإحضار المصريين من الصين ممن يرغبون فى العودة لبلادهم لحمايتهم من خطر كرونا.ثم بدأت الطائرات بعد ذلك فى نقل جميع المصريين من مختلف دول العالم وإعادتهم لمصر

وعلى صعيد متصل قامت وزيرة الصحة بالتوجه للصين خلال الأزمة مؤكدة على حصولها على لاعديد من لامعلومات حول سُبل مكافحة الفيروس وهو ما تم بالفعل بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى


تعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعليق الدراسة في الجامعات والمدارس بجميع أنحاء الجمهورية، بداية من منتصف شهر مارس الماضى، كواحد من ضمن الإجراءات والقرارات الرئاسية المتخذة منذ بداية الأزمة للحد من مخاطر انتشار الفيروس.

وجاء القرار الرئاسى الذى بنى عليه إلغاء امتحانات الترم الثانى لجميع الصفوف مقابل التزام الطالب بتقديم بحث من خلاله يتم تقييمه.

وكان هذا القرار بمثابة إعادة الروح لأولياء الأمور الذين خافوا على أبنائهم من العدوى بفيروس كرونا، وجاء القرار عقب اجتماع الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد


تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة

وجَّه الرئيس السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا على أن توجه هذه الأموال لوزارة الصحة المصرية من أجل مواجهة الفيروس


رفع درجة الاستعدادات والجاهزية

أمر الرئيس، عبد الفتاح السيسي، برفع درجة الاستعداد والجاهزية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، خاصةً من خلال التعاون والتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، وشن حملات التوعية المستمرة للمواطنين من مختلف الفئات، بهدف الإرشاد وتوفير المعلومات والبيانات الحقيقية بدقة، فضلًا عن العمل على الاكتشاف المبكر لأي حالات مشتبهة، وكذا تشديد الرقابة الصحية على منافذ الدخول للبلاد


تشديد الرقابة الصحية لأعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد

كلف الرئيس السيسي، بتدشين بحملات توعية للمواطنين للإرشاد وتوفير المعلومات الدقيقة، وكذلك تشديد الرقابة الصحية؛ وفقًا لأعلى المعايير على منافذ الدخول للبلاد، وفق ما نقلته "اكسترا نيوز" عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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