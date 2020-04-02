البابا تواضروس: سكان الأرض يعيشون فترة صعبة

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن العالم يعيش أجواء لم يعشها سكان الأرض من قبل، ولم يعد هناك حديث في جميع دول العالم الا عن فيروس كورونا والذي يواصل انتشاره الواسع عبر القارات بلا توقف.وتابع البابا تواضروس في مقاله الأحدث بالمجلة الرسمية للكنيسة "الكرازة": "توقفت معظم الأنشطة المجتمعة الأخرى مع هذا الاتشار المخيف يسقط ألالاف في مواضع كثيرة من العالم" مضيفًا أن الحكومات قد اخذت اجراءات غير مسبوقة من غلق المدارس والجامعات وإلغاء كل التجمعات السكانية.وأضاف البابا: "عندما اجتمعت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لدراسة الموقف الخاص بهذه الأزمة خاصة ونحن في فترة الصوم الكبير تلك الفترة الروحية المحبوبة، ولكن الظروف دعتنا نأخذ هذا القرار الصعب لإغلاق الكنائس وتوقف كل الأنشطة الكنسية للحد من التجمعات وللوقاية من انتشار فيروس كورونا".