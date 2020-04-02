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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

باقة مكالمات «بلا حدود» للتليفون الأرضى

الخميس 02/أبريل/2020 - 03:18 م
التليفون الارضي
التليفون الارضي
طارق عتمان
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن عرض جديد لعملاء التليفون الثابت، يقضي بتخفيض سعر الاشتراك الجديد في باقة الـ 35 للتليفون الثابت إلى 20 جنيهًا فقط لمدة ثلاثة أشهر، مع إعفاء العملاء الجدد من مصاريف التركيب، تتيح للعملاء الاستمتاع بمكالمات بلا حدود طوال الشهر لخطوط الثابت والمحمول لشبكة "WE" مع تطبيق سياسة الاستخدام العادل، في إطار مبادرات الشركة للتخفيف من تداعيات التباعد الاجتماعي المترتبة على إجراءات مواجهة فيروس كورونا، ومساعدة العملاء على الاحتفاظ بقدرتهم على التواصل بشكل أكبر في ظل الظروف الحالية.

وكانت الشركة قد اتخذت مجموعة من الإجراءات والمبادرات منذ بداية الإعلان عن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا لضمان سلامة عملائها والتخفيف من التداعيات الاقتصادية لهذه الفترة، من أبرزها مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الأرضي حتى موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون قطع الخدمة، ومد فترة سداد الاشتراك في الرقم المختصر لمدة شهر دون رسوم إضافية، وكذلك زيادة باقات الإنترنت لعملائها بنسبة 20% ودعم منظومة التعليم بإتاحة الدخول المجاني على بنك المعرفة والمنصات التعليمية، وتوفير منصات رقمية مجانية لاستضافة المواد العلمية.

كما اتخذت الشركة مبادرات لدعم المنظومة الصحية والعلاج عن بعد، حيث أتاحت الشركة خدمة الاستشارات الطبية المجانية عن فيروس كورونا بالتعاون مع منصة "الطبي" على رقم 16445، كما أتاحت الشركة الاتصال بالأرقام الساخنة لوزارة الصحة 105 و15335 مجانًا للمتصلين، وكذلك إضافة 200 مقعد إضافية في مراكز المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.

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