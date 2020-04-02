ارتفاع في درجة حرارة الطقس غدًا الجمعة

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن الطقس اليوم معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة انحاء الجمهورية، وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى شمال وجنوب الصعيد.وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ارتفاع الحرارة بمعدل من 3 إلى 4 درجات مئوية مقارنة بالأيام الماضية.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يشهد غدا، الجمعة، ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقسا معتدلا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى أيضا طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.وقال الخبراء إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تشهد طقسا معتدلا نهارا شديد البرودة ليلا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح معتدلة، وشمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا حارا نهارا لطيفا ليلا، والرياح معتدلة.