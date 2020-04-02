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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عالق بالمالديف: تحمل «تحيا مصر» تكلفة الحجر الصحى أثلج صدورنا

الخميس 02/أبريل/2020 - 03:01 م
الحجر الصحى
الحجر الصحى
إيمان ماهر
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قال خالد النبوي أحد العالقين بالمالديف، إن عدد المصريين الراغبين فى العودة إلى مصر 101 أشخاص، منهم 7 أطفال، 7 أطباء، والبقية موظفون يعملون في المنتجعات، وأخرون يقضون شهر العسل، أو للفسحة.

وأضاف فى تصريحات للدستور:"المالديف خصصت 6 فنادق فقط للعزل، أغلقت كل المنتجعات، وهناك أشخاص ليس لهم مكانا ولن يتحملوا مصاريف البقاء أكثر من ذلك خصوصا الأسر التي جاءت للسياحة".

وتابع:"قدمت استقالتي من ديسمبر الماضي وتم الموافقة عليها، أريد العودة إلى أهلي في مصر وأطمئن بوجودهم، تحدثت إلى السفارة ولم اتوقع ان تتواصل معنا وتطمئنا".

وواصل:"الأزمة أن السفارة أخبرتنا أن تكلفة العودة إلى مصر تصل 133 ألف دولار، وهناك أسر لن تستطيع تحمل هذه التكلفة فتراجعت عن فكرة السفر".

وقال إن العالقين بالمالديف شعروا بالأمل بعدما علموا بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل صندوق تحيا مصر إقامة حجر صحي للعالقين بالخارج لكن مازال لديهم مشكلة في ثمن التذكرة، مؤكدا أنه سيتحدث إلى السفارة التى وعدتهم بتقديم كافة التسهيلات.

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