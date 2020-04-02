اضطرابات عصبية ونوبات دماغية.. أعراض جديدة لـ«كورونا»

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" أعراضًا جديدة لفيروس كورونا المستجد، وذك من خلال تقرير حديث من متابعة المرض، حيث تمت إضافة المزيد من الأعراض التي تضرب الجهاز العصبي، خاصة المخ.وقالت الصحيفة إن من بين الأعراض الجديدة لكورونا الاضطرابات العصبية والسكتات والنوبات الدماغية، مشيرة إلى أن هذه الأعراض ظهرت على مجموعة صغيرة من مرضى الفيروس.وأضافت "نيويورك تايمز"، خلال التقرير، أن أطباء الأعصاب حول العالم يعتقدون أن هناك مجموعة فرعية صغيرة من مرضى كورونا كانوا يعانون اعتلالات في الدماغ.واستشهدت الصحيفة بحالة رجل يبلغ من العمر، 74 عامًا، وصل إلى مستشفى في ولاية فلوريدا، وكان يعاني الحمى والسعال وذلك في مطلع مارس الماضي.وأظهر فحص الأشعة السينية أن المريض يعاني الالتهاب الرئوي الحاد، لكن الأطباء لم يروا حاجة في احتجازه بالمستشفى وأمروه بالعودة إلى منزله.وفي اليوم التالي ساءت حالته الصحية وارتفعت درجة حرارته بشدة، فأعاده أفراد عائلته إلى المستشفى، وهناك كان يعاني ضيقًا في التنفس.وأضافت الصحيفة: "فقد القدرة على الكلام، وكان يُعاني أعراض مرض باركنسنون (الشلل الرعاش)، ويحرك أطرافه بشكل متشنج، وبعدما اشتبه الأطباء بإصابته بفيروس كورونا، جرى إخضاعه لفحص أكد الأمر".ومن هنا ربط الأطباء بين الفيروس وأعراض اضطراب الجهاز العصبي، التي باتت واضحة للغاية على الرجل المسن.وقبل يومين، أبلغ الأطباء في ولاية ميتشيجان عن حالة مثيرة للقلق لعاملة في قطاع الطيران في أواخر الخمسينيات من عمرها.وقال الأطباء إنها تعاني اضطرابات عصبية وتشكو من صداع حاد، وبالكاد استطاعت نطق اسمها وكلمات قليلة أخرى، وقلت نسبة استجابتها للمؤثرات الخارجية مع مرور الوقت.وبعدما أجرى الأطباء مسحًا على دماغها تبين وجود تورم غير طبيعي والتهابات في مناطق عدة به، وفي بعض المناطق ماتت خلايا دماغية.وتوصل الأطباء إلى أن المريضة تُعاني التهاب الدماغ الناخر الحاد، وهو التهاب ينجم عن إصابة الجسم بفيروس، ويعتبر واحدًا من المضاعفات النادرة للإنفلونزا والالتهابات الفيروسية الأخرى.وقالت الاختصاصية في طب الأعصاب، إليسا فوري، إن هذه الحالات تشير إلى أن فيروس كورونا يمكن أن يغزو الدماغ مباشرة لدى بعض مصابيه، لكن ذلك في حالات نادرة.