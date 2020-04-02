محافظ بنى سويف: تسجيل بيانات 333 على رقم القوى العاملة

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إنه تم على مدار 4 أيام استقبال وتسجيل بيانات 333 ممن قاموا بالاتصال على الرقم (2126615) الذي خصصته المحافظة بمديرية القوى العاملة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة البيانات أو الفئات المتأثرة من تداعيات قرارات الحكومة الأخيرة بغلق بعض الأنشطة التجارية والحرفية ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.وذلك للاستفادة من سبل الدعم التي ستوفرها الحكومة، وفقًا للجنة دعم هذه الفئات التي تضم عددًا من الوزارات والجهات المعنية.وأشار محافظ بني سويف إلى أنه تم تخصيص رقم تليفون أرضى كآلية إضافية للتسجيل، وذلك بهدف التيسير على المواطنين، خاصة الذين ليست لديهم فرصة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، مؤكدًا على متابعته المستمرة مع مسئولى القوى العاملة لهذا الملف المهم، وذلك فى إطار الاهتمام الكبير من جانب القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة في تخفيف الأعباء عن الفئات التي تأثرت من تداعيات الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة لمجابهة العدوى بالفيروس.وقال محمد طلعت، مدير عام القوى العاملة، إنه تلقى 81 اتصالًا لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى 252 اتصالا تم تلقيها على مدار أيام "الإثنين والثلاثاء والأربعاء" على الرقم الذي وجه المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتخصيصه بديوان المديرية.حيث يتم استقبال وتلقى الاتصالات بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى 1 ظهرًا، من خلال الموظفين المختصين وتسجيل البيانات: الاسم، الرقم القومي وتسجيلها على موقع الوزارة، وذلك بهدف التخفيف على المواطنين من مشقة الانتقال والسفر إلى مقر المديرية، فضلًا عن منع التزاحم أو التكدسات الذي يمكن أن تترتب على توافد المواطنين على مقر المديرية لتسجيل بياناته.