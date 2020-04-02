نائب برلماني: إيران وأمريكا أخطر على العراق من كورونا

طلب نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية البرلمانية رعد الدهلكي، اليوم الخميس، من وزارة الخارجية العراقية استدعاء السفير الايراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج، وتحذير أخير من خطورة التدخل بالشأن العراقي، وذلكوأضاف أن "حديث مستشار المرشد الايراني علي خامنئي، يحيى صفوي عن دفاع العراق المشروع في مواجهة المغامرات الاميركية امر لامفر منه، هو حديث مردود عليه وعلى من يصفق له، فالعراق وشعبه اعرف بمصالحهم ودفاعنا كان وسيبقى ضد كل من يتدخل بالشان العراقي الداخلي، فإيران لاتقل شرا على العراق من امريكا وغيرها من الدول التي جعلت من العراق ساحة لتصفية حساباتهم، فجميعهم اكثر خطورة على العراق من وباء كورونا".و شدد النائب الدهلكي، على ضرورة حل ايران لمشاكلها مع الولايات المتحدة الامريكية خارج الحدود العراقية.