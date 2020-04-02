وزير النقل يتابع حركة التداول بموانئ البحر الأحمر

تابع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حركة تداول الشاحنات والبضائع الصادرة والواردة بموانئ البحر الأحمر، إذ يستعد ميناء سفاجا لمغادرة السفينة "بوسيدون إكسبريس" وعلى متنها 60 شاحنة، بينما استقبل بالأمس نفس السفينة، وعلى متنها 68 شاحنة، فيما غادرت السفينتان "أمل" و"الحرية"2 وعلى متنهما 71 شاحنة، كما شهد ميناء نويبع رحلات للسفينتين "سينا" و"بريدج"، وصول وسفر، وعلى متنهما 350 شاحنة على الخط الملاحي "نويبع-العقبة".وتنفذ هيئة موانئ البحر الأحمر، توجيهات وزير النقل بالاستمرار في رفع درجة الاستعداد والجاهزية بالموانئ واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، خلال رحلات السفر والوصول وتطهير وتعقيم الشاحنات الصادرة والواردة والكشف على أطقم السفن.