تشغيل 5 قطارات إضافية اليوم لتخفيف الزحام

قررت هيئة السكة الحديد، بناء على توجيهات وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، تشغيل بعض القطارات الإضافية على خطوط الوجهين القبلي والبحري؛ للحد من ازدحام بعض القطارات في أوقات الذروة، وذلك في إطار المسئولية الاجتماعية لوزارة النقل ممثلة في هيئة السكة الحديد، وفي ضوء خطة الدولة الشاملة للوقاية من فيروس كورونا.وتم تشغيل 5 قطارات إضافية بدءًا من اليوم، حيث تم تشغيل 3 قطارات درجة ثالثة عادية ما بين الإسكندرية وكفر الدوار، وتشغيل قطارين مكيف إضافي خلال الفترة الصباحية ما بين القاهرة وأسوان وبالعكس لتخفيف الازدحام بالقطارات خلال أوقات الذروة على الوجهين القبلي والبحري.يذكر أن هيئة السكة السكة الحديد شغلت 28 قطارًا إضافيًا على التشغيل المؤقت للقطارات لمواجهة الازدحام في بعض القطارات خلال أوقات الذروة يوم الإثنين 30 مارس الماضي، ويصل إجمالي القطارات الإضافية بعد الدفع بـ5 قطارات اليوم إلى 33 قطارًا إضافيًا.