الكاثوليكية تطلق حلقة «لا تخف» لدعم الأقباط روحيًا ونفسيًا

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم، النائب البطريركى لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "تأملات روحية".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن عدم الخوف وذلك تحت شعار "لا تخف"، وذلك بهدف دعم الأقباط روحيا ونفسيا خلال أزمة كورونا الحالية.وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، أطول أصوامها والمعروف بـ"الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل وحتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل الجاري.وكانت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، بمختلف كنائسها، قد اعلنت تنظيم القداسات الإلهية بدون شعب، وذلك لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.