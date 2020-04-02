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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بنى سويف: تأجيل سداد أقساط المقترضين من «مشروعك» لـ6 أشهر

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:53 م
الدكتورمحمد هاني
الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، إنه يحق لكل العملاء المستفيدين من مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر.

مشيرا إلى أنه تلقى خطابا من وزارة التنمية المحلية بقيام البنك المركزي بعمل حزمة من الإجراءات الاحترازية، والتي تمثلت في تأجيل الاستحقاقات الائتمانية (جميع المبالغ المستحقة للدفع لكل التسهيلات الائتمانية وترحيلها بداية من صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر، وأن ذلك يعني أنه يحق لكل العملاء المستفيدين من مبادرة "مشروعك" تأجيل السداد المستحق عليهم لمدة 6 أشهر دون فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة المتواصلة للحد من الآثار السلبية المترتبة من تداعيات خطة الدولة الشاملة في مجابهة فيروس كورونا، خاصة الفئات الأكثر تأثرا من الأكثر احتياجا أو العمالة غير المتظمة، وأيضا أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكد محافظ بني سويف أنه سيتم الإعلان عن الإجراءات التنفيذية للبنوك المشتركة في مبادرة مشروعك بمجرد صدورها موجها نهى محمد، مدير مبادرة مشروعك بديوان المحافظة، بتوجيه مديري مقرات مشروعك على مستوى مراكز ومدن المحافظة لإعلام المستفيدين من مبادرة "مشروعك" بتلك الإجراءات والتيسيرات التي تأتي في إطار دعم الدولة ومساندة جميع القطاعات الاقتصادية وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتجاوز الآثار والتداعيات المترتبة على أزمة فيروس كورونا.

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