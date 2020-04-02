بكين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا استمرت قيود واشنطن على «هواوي»

وأرجعت الولايات المتحدة سبب القيود المفروضة لمخاوف من أن الحكومة الصينية يمكنها أن تستخدم معدات الاتصالات من "هواوي" لأغراض "التجسس"، وهو ما ترفضه الشركة.

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، أن بكين لن تقف مكتوفة الأيدي في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة ما وصفته بـ"التنمر" وفرض قيود على مجموعة الاتصالات الصينية "هواوي".جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "هوا تشون يينغ"، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على ما تردد حول موافقة كبار المسئولين في الإدارة الأمريكية على تدابير جديدة من شأنها تقييد مبيعات الرقائق إلى "هواوي".وقالت يينغ: "نعارض بشدة استخدام الولايات المتحدة سلطة الدولة لقمع بعض الشركات الصينية دون مبرر".وكانت "هواوي" حذرت، أمس الأول، من أن 2020 ستكون أصعب سنة تمر عليها على الإطلاق بسبب قيود تجارية أمريكية وجهت ضربة لمبيعاتها في الخارج خلال 2019.وقال رئيس مجلس إدارة هواوي "إريك شو"، خلال إطلاق التقرير السنوي للشركة: "الحكومة الصينية لن تقف متفرجة وهواوي تذبح.. لم لا تحظر الحكومة الصينية استخدام رقائق الجيل الخامس والمحطات والهواتف الذكية والأجهزة الذكية الأخرى التي تنتجها شركات أمريكية لأسباب متعلقة بأمن الإنترنت؟".