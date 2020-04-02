«غرفة الطباعة»: إجراءات الحكومة غرضها تقليل تكلفة الإنتاج

تلقت غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية برئاسة احمد جابر رئيس الغرفة، العديد من الشكاوى وبالأخص من مصنعي الصناعات الغذائية والدوائية والمنظفات التي يحتاجها السوق المصري في هذه الفترة الحساسة من تاريخ مصر والعالم بزيادة أسعار توريد مواد التعبئة والتغليف.وتهيب الغرفة عبر منشور لها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأعضائها من مصنعي مواد التعبئة والتغليف وليس لديها أدنى شك في مدي وطنيتهم وإخلاصهم وحبهم لوطننا الحبيب مصر في مراعاة هذا الظرف الاستثنائي الحالي والذي تمر به مصر والعالم أجمع في عدم زيادة أسعار توريد هذه المواد وبالأخص للصناعات المذكورة أعلاه علما بأن الغرفة وتحت مظلة اتحاد الصناعات المصرية ووزارة التجارة والصناعة وبتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء قد اتخذت الدولة العديد من الإجراءات العاجلة بهدف دعم الصناعة الوطنية.وأشارت الغرفة أن هذه الإجراءات تتمثل في تخفيض سعر الفائدة وفترة سماح لسداد أقساط القروض، وخفض أسعار الكهرباء والغاز الي المصانع، والكثير من الإجراءات التي اتخذت وسوف تتخذ خلال الفترة القادمة وذلك بغرض اساسي وهو تقليل تكاليف الإنتاج واستمرار عجلة الإنتاج وإحلال المنتج المحلي محل المستورد.وتابعت الغرفة أن أي زيادة في أسعار مواد التعبئة والتغليف تؤدي الي زيادة المنتج النهائي وهو مالا نتمناه لأنه سيؤدي الي زيادة العبء علي المستهلك