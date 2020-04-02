الأنبا رافائيل: البشر لم يشتركوا كأشخاص في خطية آدم

قال الأنبا رافائيل، أسقف عام كنائس وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لا تعلم بأن البشر اشتركوا كأشخاص في ارتكاب خطية آدم، لكنهم أصبحوا خطاة فيه وليس معه، لأنهم لم يكونوا موجودين كأشخاص عندما أخطأ وعصى الوصية.وأضاف، في كتابه "أكلت بإرادتي": "من علم من الآباء بأننا لم نشترك في خطية آدم يقصد ما تعلم به الكنيسة الآن وهو عدم اشتراكنا معه في الأكل لأننا لم نكن موجودين كأشخاص منحدرين من ذريته بعد، بل كنا موجودين فيه، والطبيعة البشرية كلها خطئت فيه".وعلى صعيد آخر، بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أطول أصوامها المعروف بـ"الصوم الكبير"، الذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، ينقطع خلالها الأقباط عن تناول الطعام منذ منتصف الليل حتى عصر اليوم التالي، مع الانقطاع التام عن المأكولات الحيوانية، وتحتفل الكنيسة بختام الصوم في عيد القيامة المجيد في أبريل الجاري.وكان المجمع المقدس للكنيسة قد منع إقامة الصلوات الطقسية لفترة 14 يومًا مُتصلة، مساندة للدولة في جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا.