10 محاضر لتجار الخضر والفاكهة وأصحاب المخابز بالوادى الجديد

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الوادى الجديد في بيان لها، اليوم، أن إدارة تموين الداخلة تنفذ حملة تموينية مكبرة بقرى غرب الموهوب برئاسة المهندس حمدى نايل، مدير مكتب تموين غرب الموهوب، والمهندس محمد عبدالله وأحمد حسن، مفتشي تموين بمكتب غرب الموهوب، بناء على تعليمات وتوجيهات المهندس صلاح السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وحرص اللواء محمد الزملّوط، محافظ الوادى الجديد، على متابعة الأسواق والحد من ظاهرة احتكار التجار والرقابة اليومية على السلع الأساسية، حفاظًا على سلامة المواطنين.وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر تموينية ما بين عدم إعلان وعدم حمل شهادة صحية للمخالفين بعدد من محلات الخضر والفاكهة وأصحاب المخابز .وأكد المهندس حمدى نايل، مدير مكتب تموين غرب الموهوب، أن حملات المرور على كل الأنشطة التجارية ومستودع البوتاجاز بغرب الموهوب وكذلك المخابز البلدية ومحلات الخضر والفاكهة بالقرية مستمرة، مشيرًا إلى متابعة العمل بها وتوزيع الخبز بالصورة المقررة للمواطنين حسب القوانين واللوائح المنظمة، وكذلك المرور على محلات الجزارة، ومتابعة الأسعار لهؤلاء التجار، لافتًا إلى أهمية الاطمئنان على المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية بالقرية ومتابعة صرف السلع التموينية للمواطن، وتم تحرير محضر بالمخالفات وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.