استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأسيوط

أصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات المباني وإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة واسترداد "حق الشعب" للحفاظ على الرقعة الزراعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.وترأس السكرتير العام المساعد للمحافظة حملة مكبرة لإزالة بعض مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية بمركز الفتح، بمشاركة مدير المتابعة الميدانية ونواب رئيس مركز الفتح، وتم خلالها تنفيذ بعض قرارات الإزالة الصادرة ضد بعض مخالفات المباني وإزالة بعض التعديات على الأراضي الزراعية وتحرير المحاضر الفورية لبعض المخالفات.يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى حملات الإزالة للمخالفين للقانون والمتعدين على أملاك الدولة، خاصة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو لم تستكمل إجراءات التقنين والحالات التي لم تتوفر لها شروط التقنين من خلال اللجنة المختصة.