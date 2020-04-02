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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وجه القمر دينا فؤاد: أتمنى السلامة لأهل مصر وأحرص على البقاء بالمنزل وأتطلع لعرض مسلسل الاختيار مع أمير كرارة 

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:39 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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أعربت الفنانة دينا فؤاد عن أمنيتها بأن ينعم الله على مصر وأهلها بالسلامة، وأهمية التعاون بيننا لمواجهة فيروس كورونا، مشيرةً إلى أنها تتبع التعليمات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، حيث إنها حريصة دائما على المسافة الصحية الأمنة بينها وبين أي شخص، بالإضافة إلى استخدام الكحول وغسل اليدين كل ربع ساعة. 

دينا فؤاد
دينا فؤاد
ونشرت دينا فؤاد فيديو لها، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تمت إذاعته ببرنامج "إنسايدر" بقناة دبى، قالت خلاله: "إننى معظم الوقت فى البيت طبقاً للتعليمات بالبقاء فى المنازل، وأقوم بمشاهدة الأفلام، واللعب مع بنتى، والتواصل مع الأصدقاء من خلال التليفون، ومتابعة أحدث الأخبار".
دينا فؤاد
دينا فؤاد
وعلى جانب آخر، أعربت الفنانة دينا فؤاد عن تطلعها لعرض وإذاعة مسلسل "الاختيار" فى شهر رمضان المقبل مع النجم أمير كرارة، موضحة أن المسلسل هو مواجهة بين الحق والباطل  عن احداث حقيقية، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجى synergy.
دينا فؤاد
دينا فؤاد
وكشفت الفنانة دينا فؤاد، عن تفاصيل مشاركتها فى مسلسل "الاختيار" مع النجم أمير كرارة، الذي يتناول قصة حياة الشهيد أحمد المنسى، موضحة أنه فور عرض العمل عليها وافقت دون أى تردد، خاصة أن الدور يقدمها بشكل مختلف تمامًا، حيث تلعب شخصية نسرين العشماوى، زوجة الإرهابى، مضيفة أنها تلتزم بشكل كبير بالسيناريو الذى كتبه المؤلف باهر دويدار، لأن كل ما كتبه فى السيناريو موثق، ويتناول الشخصيات كما هى فى الواقع، دون وجود أى خط درامى من وحى الدراما المكتوبة.
وجه القمر دينا فؤاد:
وأشارت دينا فؤاد إلى أنها لا تخشى الهجوم على الشخصية بل تنتظر بشغف عرض المسلسل فى شهر رمضان المقبل، حتى ترى ردود الأفعال على الشخصية التى تقدمها، كما ردت على الجدل الذى حدث حول ارتدائها النقاب فى عدد من الصور التى تم عرضها للشخصية على السوشيال ميديا، قائلة: "إنني أقدم الأدوار كما هى مكتوبة على الورق، ولا أخشى من أى هجوم".  

وأعربت عن سعادتها بردود الأفعال التي تلقتها عن دورها في مسلسل "الأخ الكبير "، والتي تمت إذاعتها عبر عدد من الفضائيات، واعتبرت مسلسل "الأخ الكبير" إضافة لرصيدها الفني من خلال دور جديد لم يسبق لها تقديمه من قبل، كما أن الجمهور في الشارع وعلى السوشيال ميديا عبّر لها عن إعجابه بالشخصية.

كما يعرض لها حاليا مسلسل "ظل الرئيس" مع النجم ياسر جلال، ويذاع عبر شاشة قناة الأسرة المصرية قناة "المحور".

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