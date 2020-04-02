وزير الاقتصاد الألمانى يتوقع انكماش اقتصاد بلاده بسبب كورونا

أشارت توقعات وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، إلى انكماش اقتصاد بلاده بشكل ملحوظ بسبب أزمة كورونا.وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة أنجيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، اليوم الخميس: "مضطرون إلى توقع تراجع عميق في النمو الاقتصادي"، وأوضح ألتماير أن نسبة الانكماش المتوقعة للاقتصاد في العام الحالي ستبلغ على الأقل نفس نسبة الانكماش التي سجلها الاقتصاد بسبب الأزمة المالية في عام 2009 "إن لم تكن أقوى".وأضاف ألتماير أن وزارته تتوقع إمكانية أن انكماش الاقتصاد بنسبة تزيد على 8% في بعض شهور الربيع الحالي، ولفت إلى أنه من المحتمل أن تصل الأزمة إلى ذروتها في أبريل الحالي ومايو المقبل، وقال إن هناك أملًا في أن يعود الوضع مرة أخرى إلى طبيعته في النصف الثاني من العام.ولم يذكر ألتماير نسبة محددة لأداء الاقتصاد الألماني في العام الحالي، وقال إنه من المنتظر أن "يعاود الاقتصاد البدء في الانتعاش" بعد الجائحة، وأوضح أن الحكومة تعكف على إعداد برنامج اقتصادي لهذا الغرض.