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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

شمال سيناء: توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية

الخميس 02/أبريل/2020 - 02:39 م
عبدالفضيل شوشة
عبدالفضيل شوشة
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أكد محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية في مختلف المراكز والمدن، وأن الحالة التموينية مستقرة ولا توجد أي مشكلات، ويتم صرف السلع المربوطة على البطاقات التموينية للمواطنين.

وشدد شوشة، في تصريح صحفي اليوم الخميس، على انتظام وصول السلع الأساسية والخضروات والفواكه إلى شمال سيناء، فضلا عن مواصلة الرقابة التموينية والحملات المشددة لمتابعة توزيع وصرف المقررات وضبط الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين.

وأشار إلى توافر رصيد من الدقيق بما يكفي حصص المخابز والمستودعات، علاوة على مخزون استراتيجي للسلع المختلفة بما يكفي المحافظة لمدة طويلة، وأن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لمدة شهرين، والزيت التمويني يكفي لمدة 15 يومًا، والأرز يكفي لمدة 20 يومًا، ودقيق المستودعات يكفي لمدة 15 يومًا، ومن القمح يكفي لمدة 13 يومًا، ومن دقيق المخابز يكفي لمدة 7 أيام.

وأكد تسليم شرائح أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام بنسبة 100%، وأنه تم تخصيص 8 مراكز لتوزيع شرائح التابلت على مستوى المحافظة، حيث تم التوزيع على 3 آلاف و526 طالبًا وطالبة قبل بداية الامتحانات.

وأوضح المحافظ أنه تم صرف مبلغ 172 ألف جنيه لـ344 عاملًا من العمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه لكل عامل طبقًا لقرار وزير القوى العاملة بصرف منحة استثنائية للمسجلين في مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، حيث يتم الصرف حتى 28 أبريل الجاري.

بدوره، أكد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، استمرار تشغيل غرف العمليات الفرعية في كل المديريات والجهات المعنية ومجالس المدن، والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة، وإخطار غرفتي العمليات في وزارة التنمية المحلية ورئاسة مجلس الوزراء بأي إجراءات متخذة لمواجهة فيروس كورونا والموقف التمويني اليومي.

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