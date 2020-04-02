الداخلية السعودية: حظر تجوال كامل فى مكة والمدينة وحتى إشعار آخر

أعلن مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، منع التجوال في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدنية المنورة كافة على مدى 24 ساعة يوميًا مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وذلك حتى إشعار آخر.وقال المصدر - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - إنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، وتنفيذًا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر ما يلي:أولًا: يكون منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يوميًا، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر، ولا يشمل منع الدخول والخروج الفئات المستثناة من منسوبي القطاعات الحيوية في القطاعين العام والخاص، الذين تتطلب أعمالهم الاستمرار في أدائها أثناء فترة المنع.ثانيًا: يُسمح- في أضيق نطاق - لسكان أحياء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالخروج من منازلهم لقضاء الاحتياجات الضرورية فقط، مثل الرعاية الصحية والتموين؛ وذلك داخل نطاق الحي السكني الذي يقيمون فيه، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا.كما يُسمح للراغبين في استخدام الخدمات البنكية وأجهزة الصراف الآلي، وفق آلية تحددها مؤسسة النقد العربي السعودي بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة.ثالثًا: منع ممارسة العمل بأي أنشطة تجارية داخل الأحياء السكنية بمدينتى مكة المكرمة والمدينة المنورة، عدا عمل الصيدليات ومحلات بيع المواد التموينية ومحطات الوقود والخدمات البنكية.رابعًا: قصر التنقل بالسيارات داخل الأحياء السكنية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة للمشار إليهم في البند "ثانيًا" على شخص واحد فقط، بالإضافة إلى قائد المركبة، لتقليل المخالطة إلى الحد الأدنى.