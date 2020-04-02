الكرملين: روسيا والسعودية لم يتشاورا بشأن النفط

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن روسيا والمملكة العربية السعودية لم يتشاورا بشأن سوق النفط، وليس من المخطط على مستوى الزعماء إجراء اتصالات يوم غد الجمعة.وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المشاورات بين موسكو والرياض حول وضع السوق النفطية قد بدأت: "لا، لم تبدأ بعد"، كما أجاب المتحدث بالنفي عن سؤال حول ما إذا كان من المقرر إجراء مثل هذه المشاورات اليوم أو غدًا على المستوى الرئاسي، وفقًا لوكلات أنباء روسية.وكان الكرملين أعلن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في اتصال هاتفي على إجراء محادثات بين وزيري الطاقة في البلدين بشأن تراجع أسواق النفط العالمية.وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.