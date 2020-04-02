«الصحة»: لم يثبت تأثير تطعيم الدرن على كورونا (فيديو)

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن انتشار فيروس كورونا مسئولية مجتمعية، وعلاجه مسئولية طبية، حيث اتخذت الدولة عدة خطوات كافية لمواجهة الفيروس، ويجب أن يلتزم المواطنون بتنفيذها حتى لا يكون هناك إجراءات أشد.وأضاف حسني، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "صباحك مصري" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر 2"، أنه كلما اتسعت دائرة التقصي والتتبع ستزيد نسب الإصابة، متابعا أن تطعيم الدرن لم يثبت فاعليته حتى الآن، وكل ما أثير مجرد دراسات.وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة أن تدريب الأطباء على بروتوكول العلاج "أونلاين" سيظل مستمرا، ونسب الشفاء في مصر من فيروس كورونا جيدة جدا، مؤكدا أنه لو التزم المواطنون بالحظر ستقل نسب الإصابة.