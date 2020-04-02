تحرك برلمانى للحكومة بشأن خطة التعامل مع المواقف العشوائية

تقدمت هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، بشأن خطة التعامل مع المواقف العشوائية المنتشرة بكثرة في المحافظات.وأشارت أبوالسعد، في بيان، إلى انتشار المواقف العشوائية غير الرسمية، خاصة في المحافظات والمناطق النائية، بما يسبب العديد من الأضرار على المنظومة المرورية، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتعريفة الأجرة وغيرها من القرارات الملزمة للمواقف الرسمية.وتابعت: "رئيس الوزراء أصدر قرارًا بإلغاء المواقف العشوائية الواقعة أعلى الطريق الدائري على وجه السرعة، إلا أن الأمر حتى الآن لم يدخل حيز التنفيذ، خاصة أن مثل هذا القرار لا بد أن يرتبط بإجراءات تنفيذية حاسمة وليس مجرد توجيهات".وشددت وكيل "المشروعات الصغيرة" بمجلس النواب، على أن المواقف العشوائية ظاهرة سلبية تعادي سيادة الدولة ومن الممكن أن تتسبب في إزهاق العديد من الأرواح، خاصة الموجودة على الطرق السريعة أو المنتشرة على الطريق الدائري.وأكدت أبوالسعد، أن إزالة المواقف العشوائية لها العديد من الآثار الإيجابية، من بينها تسهيل الحركة المرورية والحفاظ على أرواح المواطنين، وإنهاء أزمة التكدس، لافتة إلى أن هناك بعض المواقف التى يحتاجها المواطن بشكل ضرورى، وعليه فتجب إعادة دراسة موقفها وإزالة غير الضرورية منها.وطالبت عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح خطة التعامل مع المواقف العشوائية المنتشرة بكثرة في المحافظات، وما هى إجراءات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن المواقف العشوائية على الطريق الدائري.