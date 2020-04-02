ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأسبوع

أنهت مؤشرات البورصة آخر تعاملات الأسبوع- اليوم الخميس، على ارتفاع طفيف، مدعومة بعمليات شراء استباقية على بعض الأسهم الكبرى والثقيلة بالسوق، على خلفية التراجعات الحادة التى ألمت بها طوال تعاملات شهر مارس الماضي.ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 2.4 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 528.4 مليار جنيه.ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة " إى جى إكس 30" بنحو طفيف، بلغت نسبته 32. 0 % بما يعادل 30.49 نقطة، لينهى تعاملاته عند مستوى 9455.38 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" متساوى الأوزان، بنسبة بلغت 97. 0 %، بما يعادل 9.59 نقطة، ليسجل مستوى 995 نقطة، فى الوقت الذى صعد فيه المؤشر الأوسع نطاقًا "إى جى إكس 100" بنسبة 63. 0 %، ليغلق عند مستوى 1-24 نقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من المليار جنيه، مسجلة 935 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 191.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 22 ألف صفقة بيع وشراء.