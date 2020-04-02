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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

التضامن: مراقبة مبادرات المجتمع المدنى للتأكد من نزاهة جمع التبرعات

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:39 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
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أكد مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة قامت برصد كل المبادرات التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني لمساعدة المتضررين من أزمة فيروس كورونا.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الدستور»، أن الوزارة ستقوم بتكثيف الرقابة عليها والتفتيش للتأكد من نزاهة عملية جمع التبرعات ووصلوها إلى الأسر المتضررة من الأزمة.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، أن الوزارة تقوم بمتابعة كل الحملات التي يعلن عنها، ولديها إدارات تقوم بأدوار رقابية نشطة للتأكد من سلامة الإجراءات ونزاهة عملية جمع التبرعات وصرفها.

وشكلت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة نيفين القباج، لجنة من الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية للنظر في الشكاوى المقدمة للوزارة، وما تم رصده وتداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول ما أطلق عليه "تحدى الخير" الذي أطلقته جمعية رسالة للأعمال الخيرية المشهرة برقم 444 لسنة 2000.

وقامت اللجنة بفحص الشكاوى المقدمة وكل ما أثير حول تلقى الجمعية تبرعات لصالح الأسر المضارة من أزمة فيروس كورونا من فنانين ولاعبى كرة القدم ومشاهير في مجالات مختلفة وشركات أشخاص عاديين.

وتبين أن الجمعية قامت بإطلاق حملة تحدى الخير في 20 مارس 2020، وتم تحصيل تبرعات وفق ترخيص جمع المال رقم 18 لسنة 2020 وبلغت قيمة التبرعات المحصلة 3.427.343 مليون جنيه، منها مبلغ 1.639.085 من تبرعات الفنانين ولاعبي كرة القدم.

كما تبين للجنة أن الجمعية قامت بصرف المبالغ المتحصلة من التبرعات في المصارف التى جمعت من أجلها، وأضافت اللجنة، في تقريرها، أن الجمعية قامت بصرف مساعدات لعدد من الأسر خلال الأسبوعين الماضيين تزيد قيمتها على المبالغ المحصلة من تحدي الخير بنحو 5 ملايين جنيه.

وأشارت إلى أن جمعية رسالة واحدة من الجمعيات النشيطة ويستفيد من أنشطتها مئات الآلاف من المصريين، موضحة أنها تعاونت مع اللجنة المشكلة، وستتم متابعة أعمالها خلال الأسابيع القادمة بشكل منتظم.

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