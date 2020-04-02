مكتبة الإسكندرية تطرح «كنزا» على «يوتيوب»

قررت مكتبة الإسكندرية أن تتواصل مع جمهورها عبر قناتها على "اليوتيوب"، من خلال عرض الأعمال الثقافية والفنية الإبداعية التي قدمتها على مدار سنوات بهدف رفع الوعي، ما تمثل كنزا، والارتقاء بالذوق العام، وإيجاد مجالات تلاقي مع جمهور عريض يقضي جانبا كبيرا من وقته في البيت التزاما بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وأكد الدكتور مصطفي الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، أن هذه الخطوة تأتي تمشيا مع الاتجاه العالمي الذي يشجع الاطلاع على الأنشطة الثقافية والفنية، عبر الوسائط الإلكترونية الحديثة، ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في ظل وجود ظرف استثنائي عالمي يحول دون عقد أنشطة أو فعاليات تشارك فيها أعداد كبيرة من الجمهور.وأضاف أن المكتبة مؤسسة رائدة في مجال العالم الرقمي، ولديها رصيد كبير من الإنتاج الثقافي والفني مثل الأفلام التسجيلية، والحفلات الفنية، والمؤتمرات وغيرها، التي ترغب في إطلاع الجمهور عليه، من مصر وخارجها، واتخذت عدة خطوات في سبيل ذلك منذ فترة، حيث وضعت نحو 200 ألف كتاب على شبكة "الإنترنت"، والآن تقدم أعمالها الثقافية والفنية على قناة "اليوتيوب".وأوضح الفقي أن مكتبة الإسكندرية تعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية عن شخصيات لها إسهام تاريخي وثقافي ووطني مثل الرئيس عبدالناصر، والإمام محمد عبده وسفير السلام بطرس غالي، والفنان فاروق حسني، والفنان آدم حنين، وعلي باشا مبارك، وكذلك عدد من الأفلام الوثائقية عن مكتبة الإسكندرية، والمنتزه والصوبة الملكية، وموسوعة وصف مصر، وحفلات موسيقية للمايسترو راجح داود والفنانين محمد محسن، ودينا الوديدي وحنان ماضي، ونسمة محجوب، وعلي الهلباوي، وفريق مسار إجباري، والمولوية، وسماعي، وأوركسترا مكتبة الإسكندرية.