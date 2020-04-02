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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق مبادرة «عمّر بيت يتيم» بمحافظة الغربية

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:31 م
محافظة الغربية
محافظة الغربية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلنت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، اليوم الخميس، عن إطلاق مبادرة "عمر بيت يتيم"، بمراكز المحافظة، بالتعاون والتنسيق مع جمعية الأورمان، حتى تستفيد منها شرائح الأيتام فى قرى المحافظة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مختلفة، ومتنوعة وتقديم خدمات طبية، ومساعدات عينية لهم في منازلهم.

وأشارت وكيل الوزارة، إلى أن هذه المبادرة تأكيد على أهمية دعم شرائح الأيتام حتى في أصعب الظروف، وتوافقًا مع توجهات الدولة بعدم وجود تجمعات داخل المحافظة نظرا للمخاطر التي تواجهها بسبب انتشار فيروس كورونا، لافتة إلى أن مبادرة "عمر بيت يتيم " والتي يأتى إطلاقها تزامنًا مع يوم اليتيم في الجمعة الأولى من أبريل، تستهدف كفالة الأيتام داخل منازلهم على مستوى محافظة الغربية من خلال إصلاح البيوت نتيجة الضرر الواقع عليها خلال فترة السيول السابقة، وتسقيفها وتوصيل المياه لها وتقديم مواد غذائية وخدمات صحية.

وأضافت، أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة الغربية نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة، وخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها، بأنها ستستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

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