قناة الكنيسة تذيع القداس الإلهي من دير الملاك غبريال

بثت القناة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية "مي سات "، مساء اليوم، صلوات القداس الإلهي من دير الملاك غبريال ببرية النقلمون.وترأس رهبان الدير صلوات القداس بالصوم الكبير المقدس، واقتصر الحضور على الرهبان، وذلك لامتناع الدير عن استقبال زوار للحد من التجمعات.وقرّر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، تعليق الأنشطة الكنسية وإغلاق الكنائس لمدة أسبوعين؛ للحد من التجمعات للوقاية من فيروس كورونا، كما تواصل الأديرة صلواتها ولكنها تقتصر فقط على الرهبان وتمتنع عن استقبال الزوار خلال الفترة الراهنة.