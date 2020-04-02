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الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار صرف معاشات أبريل في الغربية

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:30 م
صرف معاشات أبريل
صرف معاشات أبريل
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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استمرت عدد من المدارس ومراكز الشباب، بقرى ومدن محافظة الغربية، في صرف المعاشات لكبار السن، لليوم الثاني على التوالي، وذلك في إطار التعاون مع مكاتب البريد التابعة لكل قرية للقضاء على تكدس المواطنين ومنع التزاحم.

يأتي ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف الضغط والازدحام على مكاتب البريد تزامنًا مع بدء صرف معاشات شهر أبريل، حيث وفر الشباب مقاعد للجلوس لتنظيم الصرف ومنع التكدس ومساعدة كبار السن وتطهير المقاعد للجلوس وتقليل الزحام وتنظيم الأعداد لتجنب العدوى.

وتواجد الشباب وفرق التطوع والجوالة لخدمة مستحقي المعاشات للعمل على التيسير للجميع في مواجهة أي صعوبات، خاصة أول أيام صرف المعاش، وذلك لمنع تكدس المواطنين، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان محافظ الغربية قد قرر تخصيص 33 منفذًا لصرف المعاشات بمراكز الشباب والمدارس بجميع مراكز المحافظة، وذلك اعتبارًا من أمس الأربعاء بهدف منح الازدحام أو التجمعات.
صرف معاشات أبريل
صرف معاشات أبريل
صرف معاشات أبريل
صرف معاشات أبريل
صرف معاشات أبريل
صرف معاشات أبريل

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