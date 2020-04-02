رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

التحفظ على 255 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالإسكندرية

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:30 م
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
طباعة
قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التحفظ على 255160 قطعة مستلزمات طبية داخل مخزن للأدوية "بدون ترخيص" بقصد إخفائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عن المخزن على ذمة التحقيقات، بتهمة حجب سلع عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها التحريات، بقيام المدير المسئول عن مخزن للأدوية "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها دون مبرر، مستغلًا الظروف الراهنة وشدة الطلب عليها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن عدم توافر الاشتراطات الصحية للمخزن.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط المدير المسئول عنه وعُثر بداخل المخزن على 255160 قطعة مستلزمات طبية متنوعة "كمامات ومطهرات وقفازات وسرنجات ومستلزمات أسنان وأجهزة محلول وقطن طبى"، وبمواجهة المدير المسئول أقر بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.

موضوعات متعلقة

الصحة: 94% من وفيات كورونا فوق الـ50 عاما ويعانون من أمراض مزمنة

«الصحة»: 69 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

وزير المالية: تكليف رئاسى برفع مكافأة أطباء الامتياز لـ2200 جنيه

تفاصيل دور قطر لخدمة «الإخوان» و«الحوثى» فى اليمن

الصور

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

image description

الأبواب المغلقة في وجه كورونا

image description

«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

الأكثر قراءة

الصحة: 94% من وفيات كورونا فوق الـ50 عاما ويعانون من أمراض مزمنة

وزير التعليم يعلن تفاصيل المشروع البحثي للطلاب (فيديو)

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

بسبب كورونا.. 900 ألف يفقدون وظائفهم في إسبانيا

شركة ألمانية تعتزم إنتاج «المادة الفعالة المحتملة» ضد كورونا

حراسات للخبراء الأمريكيين في مكافحة الأمراض المعدية بسبب تهديدات

مقالات الرأي
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
صفوت البياضي
جبار يهزأ من شعب وصغير يهزأ بشعوب العالم
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
المزيد

الثقافة

«زحمة كتاب» تصدر «الأمة المرحومة» بالعربية والإنجليزية

فى ذكرى هانز أندرسن.. حكاياته الخرافية للكبار كما هى للصغار

بيع لوحة للفنان المغربى محمد المليجى بـ5 ملايين درهم فى لندن

إصدارات قصور الثقافة مجانًا فى مبادرة الثقافة بين إيديك