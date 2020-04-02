التحفظ على 255 ألف قطعة مستلزمات طبية مجهولة بالإسكندرية

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، التحفظ على 255160 قطعة مستلزمات طبية داخل مخزن للأدوية "بدون ترخيص" بقصد إخفائها، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول عن المخزن على ذمة التحقيقات، بتهمة حجب سلع عن التداول لتحقيق مكاسب غير مشروعة.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية أكدتها التحريات، بقيام المدير المسئول عن مخزن للأدوية "دون ترخيص"، كائن بدائرة قسم شرطة باب شرقى، بتخزين كميات كبيرة من المستلزمات الطبية بقصد حجبها عن التداول وإنقاص المعروض منها لرفع قيمتها دون مبرر، مستغلًا الظروف الراهنة وشدة الطلب عليها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فضلًا عن عدم توافر الاشتراطات الصحية للمخزن.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المخزن المشار إليه وضبط المدير المسئول عنه وعُثر بداخل المخزن على 255160 قطعة مستلزمات طبية متنوعة "كمامات ومطهرات وقفازات وسرنجات ومستلزمات أسنان وأجهزة محلول وقطن طبى"، وبمواجهة المدير المسئول أقر بالواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.