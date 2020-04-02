الصين تختبر لقاحًا لفيروس كورونا خلال 60 يومًا

كشفت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، الصادرة باللغة الإنجليزية، عن أن مجموعة من الباحثين الصينيين بجامعة "تسينجهوا" في بكين، أعلنوا، أمس الأربعاء، أنه من المتوقع إجراء تجارب لقاح فيروس كورونا المستجد على الحيوانات وأدوية الأجسام المضادة بنهاية مايو المقبل، بعد أن نجحوا في عزل الأجسام المضادة المستنسخة المضادة للفيروسات من الخلايا الليمفاوية للمرضى الذين تم شفاؤهم.وأعلن دينج نينج، نائب عميد مكتب البحث العلمي والتطوير بالجامعة الصينية، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، أن فريق بحث من الجامعة، بقيادة "تشانغ لينكي" من كلية الطب، نجح في عزل أكثر من 200 سلالة من "COVID- 19" من الأجسام المضادة ذات قدرة تحييد عالية وجينات تم تشفيرها من الخلايا الليمفاوية للمرضى الذين تم شفاؤهم من الفيروس.ووفقا للصحيفة، أشار فريق البحث إن الأجسام المضادة هي "سلاح طبيعي" يتم إنتاجه داخل الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس، ومن خلال الأجسام المضادة يمكن تحديد البروتين السطحي للفيروس، وذلك لمنع الفيروس من الدخول للخلايا البشرية، مضيفا أن قدرة الأجسام المضادة على منع الفيروس من الوصول إلى الأشخاص يمكن أن تقلل إلى حد كبير من قدرة انتقال الفيروس، أو حتى تقضي عليه نهائيا، لافتا إلى أن الفريق يعمل الآن مع باحثين آخرين من جامعة "تسينجهوا" الصينية لتعزيز البحث المنهجي عن تلك الأجسام المضادة، من أجل اختيار أفضل تلك الأجسام لحقنها في الحيوانات.وأوضحت الصحيفة الصينية أن فريق البحث سيتعاون مع شركتي أدوية متخصصة في إنتاج اللقاح والتجارب الطبية، بدعم من السلطات الصينية، مؤكدا أنه بحلول نهاية شهر مايو، قرابة 60 يوما من الآن، سيتم اختبار لقاح فيروس كورونا وأدوية الأجسام المضادة على الحيوانات.