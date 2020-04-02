«شكاوى القومي للمرأة» يواصل تلقي الاستفسارات والشكاوى

يواصل مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، تلقيه جميع شكاوى السيدات وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية، من خلال الخط المختصر "15115"، وعبر الرسائل على تطبيق "واتساب" على رقم "01007525600" وعبر رسائل صفحة المجلس الرسمية على فيسبوك.وأكدت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن المكتب يقدم المشورات القانونية والاجتماعية مجانًا للسيدات، كما يقدم المساعدة المجانية في حالة التقاضي من خلال إحالة الشكاوى التي تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب من خلال برنامج المساعدة القضائية، كما يحيل المكتب الواردة إليه إلى جهات الاختصاص ويتابعها لحلها.وأوضحت، أن المكتب يتلقى شكاوى العاملات بالقطاع العام والحكومة اللاتي يتعرضن إلى تعسف في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، إذ يرسل المكتب شكاوى العاملات إلى الجهات المختصة لدراستها واتخاذ جميع الإجراءات.كما يتلقى المكتب أيضا شكاوى الأحوال الشخصية، وطلبات الضمان الاجتماعي، وشكاوى العنف ضد المرأة، والميراث، ويقدم المكتب الدعم النفسي والقانوني للمعنفات.