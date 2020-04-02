رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«شكاوى القومي للمرأة» يواصل تلقي الاستفسارات والشكاوى

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:19 م
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
محمد الشريف
طباعة
يواصل مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، تلقيه جميع شكاوى السيدات وتقديم الاستشارات القانونية والاجتماعية، من خلال الخط المختصر "15115"، وعبر الرسائل على تطبيق "واتساب" على رقم "01007525600" وعبر رسائل صفحة المجلس الرسمية على فيسبوك.

وأكدت أمل عبد المنعم، مدير مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، أن المكتب يقدم المشورات القانونية والاجتماعية مجانًا للسيدات، كما يقدم المساعدة المجانية في حالة التقاضي من خلال إحالة الشكاوى التي تتطلب اللجوء للقضاء إلى المحامين المتطوعين والمتعاونين مع المكتب من خلال برنامج المساعدة القضائية، كما يحيل المكتب الواردة إليه إلى جهات الاختصاص ويتابعها لحلها.

وأوضحت، أن المكتب يتلقى شكاوى العاملات بالقطاع العام والحكومة اللاتي يتعرضن إلى تعسف في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض أعداد العاملين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام، ومنح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، للحد من انتشار فيروس "كورونا"، إذ يرسل المكتب شكاوى العاملات إلى الجهات المختصة لدراستها واتخاذ جميع الإجراءات.

كما يتلقى المكتب أيضا شكاوى الأحوال الشخصية، وطلبات الضمان الاجتماعي، وشكاوى العنف ضد المرأة، والميراث، ويقدم المكتب الدعم النفسي والقانوني للمعنفات.

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يعلن تفاصيل المشروع البحثي للطلاب (فيديو)

التنظيم والإدارة: مد التقديم لوظائف النيابة العامة شهر

الصحة: 94% من وفيات كورونا فوق الـ50 عاما ويعانون من أمراض مزمنة

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

الصور

image description

نظام ومسئولية في صرف المعاشات

image description

تصنيع الكمامات

image description

استعينوا على كورونا بفيتامين سي

image description

الأبواب المغلقة في وجه كورونا

image description

«المصريين» يُعقم شوارع المنوفية لمجابهة تفشي كورونا

الأكثر قراءة

الصحة: 94% من وفيات كورونا فوق الـ50 عاما ويعانون من أمراض مزمنة

وزير التعليم يعلن تفاصيل المشروع البحثي للطلاب (فيديو)

ترامب يعلن عن علاج لـ«كورونا» خلال 48 ساعة

«الوزراء» يكشف تفاصيل الاستعداد لمواجهة المرحلة الثالثة من «كورونا»

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

سر اعتزال ناهد شريف أدوار الإغراء.. «رصاصة طائشة ومكالمة غامضة السبب»

صديقة عمر الشريف تروي تفاصيل القبلة التي تسببت في ابنهما غير الشرعي.. «ساحرة»

غيرته من هذا المطرب الجديد دفعته لمنع إذاعة أغنياته.. الوجه الشرير لـ عبد الحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل فيلم عن قصة حياة أحمد مظهر الحقيقية.. «أحب فتاة ليل في شبابه»

الصحة

العلماء يقترحون خيارًا لعلاج العمى لدى كبار السن

دراسة تشير إلى فعالية الدهون الثلاثية فى توصيل الدواء البيولوجى

دراسة: ساعات العمل الطويلة تؤثر على وظائف الغدة الدرقية

علاج التهاب المفاصل آمن لمرضى كورونا

منوعات

الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg

بسبب كورونا.. 900 ألف يفقدون وظائفهم في إسبانيا

شركة ألمانية تعتزم إنتاج «المادة الفعالة المحتملة» ضد كورونا

حراسات للخبراء الأمريكيين في مكافحة الأمراض المعدية بسبب تهديدات

مقالات الرأي
منى رجب
صبرًا جميلًا على واقع مجهول
صفوت البياضي
جبار يهزأ من شعب وصغير يهزأ بشعوب العالم
ماجد حبته
تركيا راحت فى الوباء
د. رائد العزاوى
كورونا فيروس العولمة الكاشف لعورات الإنسانية
المزيد

الثقافة

«زحمة كتاب» تصدر «الأمة المرحومة» بالعربية والإنجليزية

فى ذكرى هانز أندرسن.. حكاياته الخرافية للكبار كما هى للصغار

بيع لوحة للفنان المغربى محمد المليجى بـ5 ملايين درهم فى لندن

إصدارات قصور الثقافة مجانًا فى مبادرة الثقافة بين إيديك