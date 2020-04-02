«القومي للإعاقة»: نساعد مرضى التوحد على الاندماج في المجتمع

تقدم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بخالص التقدير إلى الأشخاص الذين يعانون من مرض التوحد؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 2 أبريل عام 2007 بالإجماع وبدأ الاحتفال به عام 2008.وذكر بيان المجلس إن الاحتفال بهذا اليوم كل عام هو بمثابة التذكير بحاجة من يعانون التوحد إلى برامج مبتكرة لدعم إشراكهم شراكة كاملة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء بوصفهم عوامل للتغيير أو بوصفهم مستفيدين.وقال المجلس في بيانه إن احتفال الأمم المتحدة بهذه المناسبة في عام 2020 يركز الانتباه على القضايا ذات الأهمية للأشخاص ممن يعانون التوحد والمتعلقة بالانتقال إلى مرحلة البلوغ، مثل أهمية المشاركة في الثقافة الشبابية وتقرير المصير المجتمعي وعملية صنع القرار، والحصول على التعليم العالي وفرص العمل والعيش المستقل.من جانبه، قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة، إن تحديد يوم لاحتفال العالم باليوم العالمي للتوحد، يهدف إلى دعم مرضى التوحد، والتوعية به واكتشاف قدرات الأطفال المصابين بالتوحد والعمل على تنميتها، مشيرًا إلى ان المجلس بدوره يقوم بالتوعية الخاصة بأليات التعامل مع مرضى التوحد، وكيفية دمجهم في المجتمع، بهدف تسليط الضوء على الحاجة الى تحسين نوعية حياة هؤلاء الأفراد بشكل أفضل لهم وللمجتمع.