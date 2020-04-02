«العصار» يشيد بجهود السفير الباكستاني أثناء توليه منصبه بمصر

استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مشتاق علي شاه، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير معتمد لجمهورية باكستان لدى مصر، بحضور الملحق العسكري للسفارة، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.في بداية اللقاء، رحب " العصار" بمشتاق علي شاه سفير جمهورية باكستان، وتم توجيه الشكر له على ما بذله من جهود طوال فترة عمله بمصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، وتمت الإشارة إلى سعي الجانبين للتواصل والتنسيق لبحث إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات الباكستانية.كما تمت الإشارة إلى نتائج زيارة " العصار " لجمهورية باكستان وكذا زيارة وزير الإنتاج الحربى الباكستاني لمصر ووزارة الإنتاج الحربى والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الصناعات العسكرية بين الجانبين، وتم التأكيد على استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى، والتي تهدف إلى التعاون مع جميع الشركات الأجنبية لنقل وتوطين أحدث التكنولوجيات في مختلف المجالات داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، كذلك تمت الإشارة إلى أن مصر في هذه الآونة تحقق تقدما اقتصاديا إيجابيا من خلال التعاون الوثيق بين مؤسسات الدولة المختلفة.من جانبه أثني مشتاق علي شاه - سفير جمهورية باكستان لدى مصر- على مدى قوة وصلابة العلاقات بين الجانبين، وأعرب عن ثقته في أن مسار هذه العلاقات سوف يستمر في التطور خلال فترة عمل السفير الباكستاني الجديد لتعزيز مجالات التعاون المختلفة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الباكستانية كما أشاد بالاستقرار الذي تشهده مصر حاليًا نتيجة للجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب وتحسين الحالة الأمنية.في نهاية اللقاء تم توجيه الدعوة للشركات الباكستانية للمشاركة في معرض السلاح "أيدكس 2020" الذى سوف تنظمه مصر خلال شهر ديسمبر القادم، كما تمنى الوزير النجاح للسفير خلال الفترة القادمة.