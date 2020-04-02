«دفعة محمد صلاح» يسجل 5 حلقات استعدادًا لرمضان

انتهى فريق عمل المسلسل الكوميدي "دفعة محمد صلاح"، من تسجيل 5 حلقات كاملة من العمل المقرر إذاعته خلال موسم رمضان المقبل على راديو النيل.وانتهى الفنان مصطفى خاطر، أمس، من تسجيل أغنية تتر المسلسل بمشاركة الفنانة مي كساب وعدد من الفنانين المشاركين فى البطولة، بنفس اسم العمل، وهي من كلمات عمر طاهر، وألحان محمد راجح، وتوزيع إكرامي عبده.مسلسل "دفعة محمد صلاح" بطولة مصطفى خاطر، مي كساب، إنعام سالوسة، عبدالله مشرف، سامي مغاوري، يحيى محمود، فتحي سعد، محمود عامر، تأليف عمرطاهر، وإنتاج المعتز بالله محمد، وإخراج خالد الشوربجي، وتجسد مي كساب في الحلقات شخصية "مدرسة موسيقى" زوجة مصطفى خاطر.وتدور أحداث المسلسل فى إطار كوميدى حول كابتن حلمى، الذى كان زميلا للاعب الدولى محمد صلاح فى فريق الناشئين فى مصر، وكان منافسا له، لكن استقر به الحال فى فريق درجة ثانية حتى يقرر أن يغير مصيره للأفضل، ويبدأ فى مراسلة زميله القديم "محمد صلاح" بحثا عن طريقة جديدة يغير بها ما تبقى من عمره فى الملاعب.