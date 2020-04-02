تسجل 190 إصابة بكورونا فى كردستان

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كردستان فى العراق، عن أن المجموع الكلي للإصابات بفيروس كورونا المستجد بلغ 190 حالة إصابة.وذكرت صحة كردستان في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الخميس، أن الإصابات توزعت بواقع 100 إصابة فى السليمانية و65 إصابة فى أربيل و12 إصابة في دهوك و13 إصابة في حلبجة.