كورونا يفترس العمالة في قطر.. استكمال مشروعات مونديال 2022 بالإجبار

أعدت مؤسسة ماعت جروب، تقريرًا بالفيديو عن الأوضاع المأساوية التي تعيشها العمالة الخارجية في قطر، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.حيث رصد التقرير شهادات حية عن معاناة العمال في الإمارة الصغيرة، والانتهاكات التي يعترضون لها على يد هذا النظام القمعي، والتي وصفها الجميع بأن قطر أصبحت دولة العبودية، ومقبرة العمال الأجانب.وأضاف التقرير أنه قبل تفشي الوباء، لم تراعى قطر أي من حقوق العمالة على أرضها، وطبقًا للتقارير العالمية فإن قطر تجبر العمال على استكمال مشروعاتها الخاصة بمونديال 2022، رغم تفشى فيروس كورونا، ولم تراعي أي من الأمور المتعلقة بحياة المواطنين، أو الحفاظ عليها، وأنه يتم نقلهم في وسائل مواصلات مزدحمة، واقامتهم في مساكن مكتظة وهذا يهدد بكارثة في تفشى هذا الفيروس.