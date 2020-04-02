432 وفاة بفيروس كورونا في سويسرا

أعلنت وزارة الصحة السويسرية، اليوم الخميس، عن تسجيل 432 حالة وفاة بفيروس كورونا و18267 إصابة حتى الآن، بحسب مانقلته فضائية "سكاي نيوز".وشددت سويسرا إجراءاتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد فحظرت تجمع أكثر من خمسة أشخاص، لكنها استبعدت في المقابل فرض أي حجر وذلك بخلاف ما فعلت دول أوروبية أخرى.وأفرجت الحكومة السويسرية عن 32 مليار فرنك سويسري إضافية (30،4 مليار يورو) لدعم الاقتصاد، بعد أسبوع من إعلانها أنها ستوفر مساعدة قدرها عشرة مليارات فرنك.وقال وزير الاقتصاد غي بارمولان خلال مؤتمر صحفي إنّ "اقتصادنا يعمل حاليا بنحو 80 % من طاقته، ويجب علينا بذل قصارى جهدنا للحفاظ على مستوى كاف من النشاط".