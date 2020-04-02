أمين عام «القومي لأسر الشهداء» يتابع تقديم الخدمات في المحافظات عبر الفيديو كونفرانس

عقد اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، عدة اجتماعات صباح اليوم الخميس عبر الفيديو كونفرانس مع مسئولي الإدارات بالمجلس، ومسئولي المكاتب الإقليمية بمحافظات الجمهورية.وأكد أمين عام المجلس ضرورة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، عند التعامل مع أسر الشهداء والمصابين، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين متلقي الخدمة.وبحث أمين عام المجلس خلال الإجتماع أوضاع المكاتب الإقليمية بالمحافظات في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بتقليل الاختلاط بالجهاز الإداري للدولة، مشددًا على ضرورة تقديم كل الخدمات دون توقف مع التطبيق الكامل للإجراءات الاحترازية.كما استعرض أمين عام المجلس، عمل الإدارات المختلفة بالمجلس وموقف الملفات التي يتم دراستها، مشيرًا إلى أن المجلس يعمل على مدار الأسبوع لتقديم الخدمات لأسر الشهداء والمصابين خاصة الخدمة الطبية والعلاجية.حضر الاجتماعات مسئولي المكتبين الفني والإعلامي وإداراتي قواعد البيانات والمعاشات.