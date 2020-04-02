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محمد العسيري
الخميس 02 أبريل 2020 الموافق 09 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الطاقة الروسية»: لا نعتزم زيادة إنتاج النفط بسبب فائض المعروض

الخميس 02/أبريل/2020 - 01:09 م
النفط
النفط
أ ش أ
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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن بلاده لا تعتزم زيادة إنتاج النفط بسبب فائض المعروض الحالي في الأسواق.

وأضاف "نوفاك"، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت موسكو تبحث مع الرياض الوضع في سوق النفط، حسبما نقلت قنوات روسية الإخبارية: "إن روسيا لا تناقش هذا الوضع حاليًا مع المملكة العربية السعودية وغير مستبعد حدوث ذلك".

ويأتي تصريح وزير الطاقة الروسي، في وقت تتعرض فيه أسواق الطاقة لضغوطات جراء مخاوف من تراجع الطلب على النفط بسبب فيروس كورونا المستجد.

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