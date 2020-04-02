غلق 11 منشأة طبية لمخالفتها الاشتراطات بالمنوفية

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، غلق 2 مركز طبي للنساء والتوليد ومركز للأشعة والتحليل وغرفة للأشعة بقويسنا، وغلق مركز للعلاج الطبيعى وقسم الأشعة بمستشفى أسر العاملين بمركز شبين الكوم.كما قرر المحافظ غلق 2 مركز للنساء والتوليد، وكذا غلق مركز للحضانات والأطفال حديثى الولادة بأشمون وغلق مركز للأشعة التشخيصية ببركة السبع وعدد 2 عيادة بشنوان والشهداء، وذلك لمخالفتها الاشتراطات الطبية، مشددًا على عدم تشغيل المنشأت إلا بعد التأكد من تلافي السلبيات والمخالفات المسببة للغلق.جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية بمرور إدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية ومخالفة القانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والقرار الوزارى رقم 311 لسنة2011 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشآت الطبية الخاصة، حيث تلاحظ عدم اتباع سياسات مكافحة العدوي ووجود أدوية منتهية الصلاحية وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، بالإضافة إلى عدم وجود تعقيم وعدم وجود موافقة المكتب التنفيذى للوقاية من خطر الأشعة ومخالفات أخرى.من جانبه شدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين.